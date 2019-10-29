جبهة شباب الصحفيين: خطاب رئيس الزمالك خطوة جيدة وترجمة لـ جهود ضياء رشوان

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن الخطاب الذي تلقاه ، ضياء رشوان نقيب الصحفيين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و الذي يطالب فية بفتح صفحة جديدة مع الزملاء من أعضاء النادي ويقرر إيقاف اللواء سامي السبكي المسئول عن أمن النادي والمتسبب في الأزمة بمنع الأعضاء الزملاء من دخول النادي يعد خطوة جيدة وترجمة لنجاح مساعي وجهود ضياء رشوان لرأب الصدع وتفويت الفرصة على أعداء الوطن من خلال أطراف خارجية تستغل الموقف للضرب في البلاد.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم ردا على خطاب المستشار مرتضى منصور :إن دعوة رئيس نادي الزمالك لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماعهم داخل مقر النادي خطوة جيدة وإيجابية في إطار لم الشمل وتحقيق مصلحة الطرفين "قلعة الحريات ونادي الزمالك".



وأضاف طوالة إن اعتراف رئيس نادي الزمالك بالخطأ وإعلان تقديره الكبير للصحافة والصحفيين وإنهم فوق رأسة ويعتبرهم مثل أبنائه أمير وأحمد مؤشر متميز في انهاء كافة الأزمات حرصا على مصلحة الوطن وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. أوضح طوالة إن الكرة الأن في ملعب النقابة والنقيب وأعضاء المجلس بعد هذا الخطاب الذي كشف فية المستشار مرتضى منصور عن نيته الخالصة في التصالح وقدم إشادة بدور الصحافة في تنوير الرأي العام.