برشلونة يدك بلد الوليد في الشوط الأول بثلاثية بأقدام ميسي الذهبية.. فيديو

تقدم فريق برشلونة الإسباني في الشوط الأول أمام نظيره بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة المقامة حاليًا بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



وجاء الهدف عبر المدافع الفرنسي الدولي كليمنت لنجليه بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة بعد كرة عائدة من الدفاع ليسددها في المرمى مباشرة.



ورد الضيوف عبر ركلة حرة تصدى لها تير شتيجن قبل أن ترتطم بمهاجم بلد الوليد وتدخل الشباك .



وفى الدقيقة 29 مرر التشيلي أرتورو فيدال كرة إلى ميسي ليعطيها له ميسي في مكان رائع ليسددها مباشرة ويتقدم للبارسا بهدفين مقابل هدف .



وفي الدقيقة 34 حصل البارسا على ركلة حرة مباشرة، سددها ميسي بالتخصص بطريقة رائعة.



ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، خلف غرناطة صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.