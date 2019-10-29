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أخبار العالم

العراق.. العامري يستجيب لدعوة الصدر .. واقتراب سحب الثقة من حكومة عبد المهدي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر العراقية، استجابته لدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال العامري في بيان مقتضب:"سنتعاون معًا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكان الصدر قد قال في بيان:"جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا، والعمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية، من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

وأضاف:"وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته..ارحل..الثائر مقتدى الصدر".

وكان المهدي قد رفض الدعوة التي وجهها له رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بالاستقالة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

وقال عبد المهدي للصدر إن اقتراحه "قد يكون مخرجا للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، لكن ذلك يتطلب موافقة 165 عضوا في البرلمان على حل المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما".

وأضاف: "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصارا، وهو أن يتفق سماحتكم مع الأخ (هادي) العامري رئيس البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق".


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