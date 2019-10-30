شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.





إذا كنت مولودا في يوم 30 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك إصرار ورغبة في البناء.. أنت أيضا متعطش للحياة وتتمتع بذكاء ملحوظ، لكن عليك أن تتجنب سرعة الانفعال.



