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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 30 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك إصرار ورغبة في البناء.. أنت أيضا متعطش للحياة وتتمتع بذكاء ملحوظ، لكن عليك أن تتجنب سرعة الانفعال. 

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام 2019 عام مناسب بالنسبة لك لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه
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