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توك شو

تعرف على دور المعامل المركزية في الحفاظ على الصحة العامة.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
المعامل المركزية
المعامل المركزية
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توك شو
قالت دكتور نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة إن المعامل المركزية صرح كبير فى مصر بكل المجالات من خلال صحة المواطنين والتحاليل المتنوعة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة فى حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر ط المذاع على فضائية " قناة مصر الأولى " أن معامل وزارة الصحة تهتم بالمبادرات الرئاسية مثل "فيروس سى" وحاليًا مبادرة سرطان الثدى ومؤخرًا مبادرة حديثى الولادة. 

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ان المعامل المركزية تهتم بالمياة والاغذية ايضًا بالمعامل المركزية هي الجهة الوحيدة التى بها تحليل المياه والأغذية الموجودة بمصر.

وذكرت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ان تحاليل السفر ايضًا تتم بالمعامل المركزية فنحن الجهة المعتمدة لمجلس الخليج الوطنى ,مشيرة الى ان هناك شق خاص بالتراخيص الموجودة فى معامل مصر كلها من خلال المعامل المركزية . 



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