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رياضة

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي أمام جنوى.. الليلة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس، نظيره جنوى، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب يوفنتوس بـ تورينو، وتنُقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 4.

ويسعى يوفنتوس بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني، في مواجهة اليوم أمام جنوى، لاستعادة صدارة الكالتشيو، التي يحتلها إنتر ميلان مؤقتًا.

وخاض البيانكونيري 9 جولات في الدوري الإيطالي حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل مباراتين.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي يوفنتوس، ميراليم بيانيتش وجونزالو هيجواين بسبب الإصابة.

ويحتل يوفنتوس وصافة الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر مؤقتًا بنقطة واحدة، بينما يأتي جنوى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، نابولي مع أتالانتا، ولاتسيو مع تورينو، وأودينيزي مع روما، وسامبدوريا مع ليتشي، وكالياري مع بولونيا، وساسولو مع فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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