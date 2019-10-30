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فن

أيام الفن والإبداع.. صورة نادرة لـ شريف منير ومحمد هنيدى وأشرف عبد الباقى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان شريف منير صورة قديمة له برفقة عدد من أصدقائه فى الوسط الفنى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر شريف منير فى الصورة برفقة محمد هنيدى واشرف عبد الباقى وعلاء ولى الدين وياسمين عبد العزيز ، وعلق شريف منير على الصورة قائلا : _ " أيام الفن والإبداع والسعادة ".

وتوالت التعليقات الإيجابية : _ " اجمل جيل بجد من الجدعنه والكوميديا الراقية الضحكه طالعه من القلب الله يرحمه علاء ولي الدين " _ " ربنا يديك الصحه ويرحم الجميع " _ " البدايات ما تتنساش " .

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك كضيف شرف في فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.

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