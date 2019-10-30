200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة محولات كهرباء النهضة بالقاهرة

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الإتحاد المكون من (TBEA ZONFA + HYOSUNG + ZTPC)وذلك لتنفيذ محطة محولات النهضة بمنطقة كهرباء القاهرة.



أوضحت مشالى أنه تم توقيع العقد لتنفيذ محطة محولات النهضة جهد 220/66/11 ك.ف سعة (3×175+3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز GIS ( حزمة أ ) غير شاملة المحولات الرئيسية .



وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 200 مليون جنيه مصرى ، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر من تاريخ أمر الشراء.





