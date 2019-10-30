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أخبار البلد

200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة محولات كهرباء النهضة بالقاهرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:14 م
المهندسة صباح مشالى
المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
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وفاء نور الدين
وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الإتحاد المكون من (TBEA ZONFA + HYOSUNG + ZTPC)وذلك لتنفيذ محطة محولات النهضة بمنطقة كهرباء القاهرة.

أوضحت مشالى أنه تم توقيع العقد لتنفيذ محطة محولات النهضة جهد 220/66/11 ك.ف سعة (3×175+3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز GIS ( حزمة أ ) غير شاملة المحولات الرئيسية .

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 200 مليون جنيه مصرى ، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر من تاريخ أمر الشراء.


200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة محولات كهرباء النهضة بالقاهرة
200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة محولات كهرباء النهضة بالقاهرة
200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة محولات كهرباء النهضة بالقاهرة
200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة محولات كهرباء النهضة بالقاهرة
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