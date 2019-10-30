عرض التجربة المصرية في بناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة بمؤتمر المبانى الشاهقة بشيكاغو

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي وتصميمات أبراج العاصمة الإدارية الجديدة أمام المؤتمر الدولي الخاص بالمباني شاهقة الارتفاع بمدينة شيكاغو الأمريكية.



وتشارك مصر في المؤتمر لأول مرة، بوفد يضم وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى جانب مشاركة وفود ومسئولين وزاريين متعددين من عدة دول، وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المباني شاهقة الارتفاع، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنفذه الشركة الصينية (CSCEC)، بالإضافة إلى مكاتب استشارية عالمية في مجال التصميم والهندسة.



وقال وزير الإسكان، وفقا لبيان وزارة الإسكان اليوم /الأربعاء/، "إن مصر، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضت تصميمات وموقف تنفيذ أطول برج في إفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، بارتفاع 385 مترا، ضمن 20 برجا جاري تنفيذها".



ونوه بأن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الرائدة في العالم للمهنيين الذين يركزون على إنشاء وتصميم وتشغيل المباني الشاهقة الارتفاع والمدن المستقبلية، كما تمنح جائزة للمباني الشاهقة كل عام مع أربع جوائز إقليمية للولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مناطق آسيا وأستراليا.. مشيرا إلى أن مشاركة مصر في مثل هذا الحدث الكبير ستؤثر بشكل إيجابي على صورتها الدولية من خلال عرض مختلف مشروعاتها الكبرى كمركز عالمي للتنمية والاستثمار.



وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في بذل جهود إضافية لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج، بما في ذلك توفير وتنويع قطع الأراضي في المدن الجديدة، وتوسيع المعروض من المساكن، فضلا عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص بقطاع التطوير العقاري.



وأوضح الجزار أن أطول برج في إفريقيا، الذي يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، يبلغ طوله 385 مترا، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 م2 بارتفاع 5 أمتار طولية، وقد تم صب القاعدة الخرسانية للبرج في ثلاثة أيام متواصلة لكمية 18,500 م3 من الخرسانة المسلحة.

ومن جهتها، استعرضت الشركة الصينية (CSCEC) مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع التي نفذتها في أنحاء العالم، حيث احتل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة المرتبة الثالثة في الترتيب من حيث الارتفاع بعد برجين تم تنفيذهما في ماليزيا وإندونيسيا.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير الإسكان اجتماعا مع رئيس المجلس الحضرى للبنايات الشاهقة لبحث سبل التعاون والاستفادة من المجلس مستقبلا، وتم الاتفاق على عضوية مصر في المجلس، وكذلك على ترتيب ورش عمل والدعوة لإقامة المؤتمر بعد القادم في مصر، كما تم الاتفاق على قيام رئيس المجلس ونائبه بزيارة مصر في فبراير 2020 للترتيب لأوجه التعاون المشترك.



تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في المؤتمر العالمى لمجلس المباني شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، ستكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.