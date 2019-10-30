Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدء عرض حواديت الشانزليزيه 10 نوفمبر المقبل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:33 م
حواديت الشانزليزية
حواديت الشانزليزية
Advertisements
قسم الفن
أعلنت قناة أون إي بدء عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه كعرض أول ابتداء من 10 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.

المسلسل بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريدة سيف النصر كفيفة في حواديت الشانزليزيه

دانا حمدان تنشر صورة من كواليس حواديت الشانزليزيه برفقة شقيقتها

نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي

مي سليم إجازة من حواديت الشانزليزيه

شاهد.. مى سليم تتألق بالأبيض والأسود

أشرف زكى منتج سينمائى فى حواديت الشانزليزيه

ترشيحاتنا

انتقادات وإعجاب.. أول ظهور لـ أحمد فهمى مع عائلة هنا الزاهد بعد زواجهما

نجم الزمالك يتلقى خبرا حزينا

عمرو سعد وأحمد سعد.. انفصال وإنجاب في أسبوع واحد

بعد اغتصاب قاصر 100 مرة.. تفاصيل انتحار قس شهير فى أمريكا

هناكل إيه النهاردة؟.. الأرز المقلي بالفراخ وصينية بطاطس بالكبدة.. والحلو طاجن بطاطا

دكاترة مزيفين.. ضبط مركز علاج طبيعي يديره خريجو آداب بالنزهة ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة فولفو XC40 الجديدة عن قرب.. أحدث الصور

ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به وفضولى.. تعرف على قرش حياته في خطر

شاهد.. زبونة تطلق النار على مطعم وجبات سريعة شهير.. لن تصدق السبب