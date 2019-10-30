بدء عرض حواديت الشانزليزيه 10 نوفمبر المقبل

أعلنت قناة أون إي بدء عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه كعرض أول ابتداء من 10 نوفمبر المقبل.





وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.



