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رياضة

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:00 م
ميتشو
ميتشو
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القسم الرياضي
طالب مسئولو نادي الزمالك، الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بتصحيح بعض الأخطاء بعد فترة توقف بطولة الدوري وتلاشي بعض السلبيات التي ظهرت في الفترة الماضية، وعلى رأسها ضرورة إشراك كل لاعب في مركزه وعدم تغيير أماكنهم داخل المستطيل الأخضر بما يؤثر بصورة سلبية عليهم ويؤدي لتراجع أداء الفريق كما حدث مع بعض اللاعبين ومنهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب.

وطلب مسئولو النادي من المدرب بعلاج الجانب البدني بسبب تراجع اللاعبين من الناحية البدنية مع نهاية المباريات رغم أننا مازلنا في بداية الموسم وهو ما كان ملحوظاً بشكل كبير خاصة أن الفريق سيواجه ضغط مباريات كبيرًا بعد التوقف.

الأمر الثالث يتمثل في تلاشي مشكلة الإصابات المتكررة لدى اللاعبين والتي ظهرت بشدة في الفترة الماضية والتعرف على أسباب ذلك سواء لزيادة الحمل التدريبي أو ما شابه ذلك.
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