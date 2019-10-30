ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب

على أنغام الموسيقى السويدية تألقت فولفو XC40 الحائزة على جائزتي "سيارة العام" و"سيارة العام الأوروبية" خلال حفل ضخم أقامته مجموعة شركات «عز العرب» وكلاء فولفو العالمية في مصر بحضور مديري المجموعة و«خيسوس فيرنانديز دي ميسا» المدير التنفيذي لشركة فولفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و«فيليكس نيستروم» ممثلًا عن سفارة السويد، لإبراز أقوى الميزات والخدمات التي تقدمها السيارة الأنيقة لسائقيها.



افتتح الحفل «هشام عز العرب» الرئيس التنفيذي للمجموعة متحدثًا عن تاريخ فولفو وموجهًا الشكر لشركاء النجاح على مدار أكثر من 4 عقود، حيث قال "بدأت مجموعة عز العرب لأول مرة في عام 1975 بصالة عرض واحدة وخمسة موظفين فقط، والآن تفخر المجموعة بتقديم أفضل مجموعة فى فئة السيارات الفاخرة فى السوق المصري".



وقال عز العرب لـ موقع صدى البلد أن السيارة "مناسبة لمصر" حيث يمكنها تجنب الاصطدام واستشعار الزوايا من حولها وتنبيه قائدها، بالإضافة إلى ميزة تفادي الحوادث فقبل الارتطام تستشعر السيارة وتوقف الفرامل من تلقاء نفسها عند سرعة معينة.



وأضاف عز العرب في تصريحه للموقع "فولفو XC40 هي الشقيقة الصغرى للإكس رانج في مجموعة عز العرب.. وأتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية في الأمان، المقاس والسعر أيضًا"، فسعر السيارة كان "مفاجأة كما" وصفها عز العرب، فقد تميزت سيارة فولفو XC40 (كروس أوفر) الجديدة بسعرها التنافسي، الانسكريبشن بـ795 ألف جنيه مصري، آر- ديزاين 795 ألف جنيه مصري، ومومنتم 695 ألف.



تأتي السيارة بمحرك قوي سعة 2.0 ليتر، مع نظام (AWD All-Wheel Drive) ومولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر مع تسجيل درجات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزها بارتفاع أرضي عالي.



و عبر «خيسوس فيرنانديز دي ميسا» المدير التنفيذي لشركة فولفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن سعادته لزياردة مصر "هذا البلد الجميل كما وصفه"، مضيفًا "هذا التحويل والتغيير لتقديم فولفو في مصر بهذه السهولة مهم جدًا بالنسبة الشركة في العالم أجمع" موجهًا شكره لجهودات مجموعة عز العرب في إخراجها بهذا الشكل.