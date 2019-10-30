الحريري يستقبل وفوداً من مختلف الطوائف في بيت الوسط.. صور

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الأربعاء في بيت الوسط وفودا من المؤيدين والمهنئين بقراره الذي اتخذه أمس الثلاثاء بتقديم استقالة الحكومة اللبنانية للرئيس ميشيل عون.





وقال "الحريري" عبر حسابه على تويتر: "توافدت الى بيت الوسط مساء اليوم شخصيات سياسية ووزارية ونيابية وهيئات نقابية ووفود من بيروت ومختلف المناطق اللبنانية حيث استقبلهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقد عبروا له عن دعمهم وتأييدهم للخطوة التي اتخذها أمس باستقالة الحكومة".





وكان الحريري قد استقبل أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والرئيسين تمام السلام وفؤاد السنيورة في بيت الوسط.





ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الحريري مستعد لتولي رئاسة وزراء لبنان مجددا، لكن بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط.



