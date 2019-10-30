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رياضة

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:51 م
حسام البدري
حسام البدري
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يسرى غازى
كشف رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق عن ملعب وحيد لا يستطيع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني دخوله.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات لـ "صدى البلد": حسام البدري خلال جولاته على أندية الدوري الممتاز يقوم برفقة جهازه المعاون بزيارات تفقدية من أجل متابعة لاعبيها قبل استدعائهم إلى المعسكرات التدريبية خلال الاستعداد للمشاركة فى البطولات القارية والدولية.

وشدد رضا عبر العال على أن حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي تفاديا لغضب جماهير القلعة الحمراء تجاهه منذ تركه تدريب الفريق وتولى منصب مدير نادي بيراميدز.

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