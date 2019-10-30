شاهد.. الأهلي يستفز الزمالك بالقميص الجديد.. الثالث أجاي

كشفت إدارة النادي الاهلي عن القميص الجديد الفريق الاول لكرة القدم.



وأعلن الاهلي، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن القميص الثالث للفريق الاول في الموسم الجديد بعد الأحمر والأسود.



ونشرت صفحة الأهلي، صورة للنيجيري جونيور أجاي، وعلقت عليها:" إليكم قميص نادينا الثالث". في إشارة إلي هدف اللاعب النيجيري الثالث في مرمي الزمالك ببطولة السوبر المصري.

