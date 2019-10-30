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سيارات

فيات وكرايسلر تبدآن مفاوضات الاندماج رسميا مع بيجو سيتروين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
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كريم عاطف
بعد فشل مفاوضات اندماج فيات كرايسلر ورينو، أعلنت فيات كرايسلر عن بدء مفاوضات مشابهة مع منافسة رينو الرئيسية في فرنسا، مجموعة بيجو ستروين.

جريدة Wall Street Journal نقلت عن مصادر داخل الشركتين أن الاندماج سيكون متساويًا بين الطرفين وأن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وبعد ساعات من هذا التقرير، أصدرت فيات كرايسلر وبيجو ستروين تصريحات رسمية تؤكد بدء المفاوضات.

وقد فشلت مفاوضات رينو وفيات كرايسلر بسبب رفض نيسان والحكومة الفرنسية التي تمتلك 15% من أسهم رينو دعم الاندماج، ومنذ ذلك الحين وقد فتحت فيات كرايسلر الباب لعودة المفاوضات مجددًا مع رينو ولكن بدون فائدة، ويبدو أن بيجو ستروين قررت استغلال الفرصة وعرض مقترح الاندماج على مجلس إدارة فيات كرايسلر.

الاندماج بين الاثنين سيخلق شركة سيارات عملاقة بمبيعات إجمالية 8.7 مليون سيارة سنويًا، ما سيضعها في المركز الرابع عالميًا.
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