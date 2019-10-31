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مرأة

توقف عن تناولها فورا.. هذه الأطعمة تسبب مرضا خطيرا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
أمراض خطيرة
أمراض خطيرة
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حياة عبد العزيز
على الرغم من وجود أطعمة تحتوي على فوائد عديدة، لكنها ضارة أيضًا فيجب ألا تتناولها بكثرة، أو استبدالها بأطعمة صحية، فتعرف على الأطعمة الضارة بالصحة والتي تسبب أمراضًا صحية، وذلك وفقًا لموقع "organicwelcome".

الدقيق الأبيض

من الشائع أن تخبز المخبوزات بالدقيق الأبيض، ولكن اكتشفت الأبحاث أن الدقيق الأبيض غير صحي للإنسان، وعليك استبداله بنوع آخر من الدقيق، فهو يسبب في الإصابة بمرض السرطان، كما يجب أن تتجنب المكرونة ايضًا لأنها بها نسبة من الدقيق الأبيض.

البطاطس 

تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من الملح والدهون، ولكن هذه المكونات غير مفيدة لصحة الإنسان، كما أنها تسبب لأمراض مزمنة تؤدي للوفاة مثل السرطان، فيجب ان تبتعد عن كل الأطعمة التي تقلى في الزيت.

السمن

يعد السمن من الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، فهي ضارة للصحة، وغير مفيدة، كما أنها تعد من المخاطر التي يجب ان يبتعد عنها الافراد عند تناولهم الطعام.

اللحوم المشوية 

تعد اللحوم الحمراء مصدرا جيدا للبروتين ولكن يجب الا تناولها بكثرة، فهي لها أضرارها الصحية لاحتوائها على مواد تسبب السرطان بنسبة 60%، ولا سيما سرطان البنكرياس.
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