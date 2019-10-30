ميدو في حوار حصري لـ صدى البلد: لن أعود لتدريب الزمالك في الوقت الحالي وفايلر لا يمتلك الخبرة الكافية

ميدو خلال حوارة لـ"صدى البلد":



- لن أعود لتدريب الزمالك في الوقت الحالي وفايلر لا يمتلك الخبرة الكافية

- أتمنى عودة محمد إبراهيم لمستواه كأفضل صانع ألعاب في مصر

- الهدوء والاستقرار سبب تفضيلي تدريب المقاصة

- خبرة ميتشو الأفريقية كبيرة وظهرت كفاءته في الشوط الثاني من السوبر





العالمي أحمد حسام ميدو لم يكتفِ بكونه واحدًا من أفضل اللاعبين الذين جاءوا في تاريخ مصر بل الآن أصبح من أفضل المدربين في مصر، حيث إنه أصغر مدير فني في مصر يحصل على كأس مصر مع نادي الزمالك إضافة إلى وصوله إلى قمة نضجه مدربًا مع نادي الوحدة السعودي، حيث أحدث طفرة في النادي السعودي وعاد ميدو من جديد إلى الدوري المصري ليقود مصر المقاصة، حاملًا على عاتقه النهوض بالفريق والوصول به إلى أفضل المراكز الممكنة.



واختص العالمي أحمد حسام ميدو موقع "صدى البلد"، ليكون أول موقع مصري يجري معه حوارًا منذ توليه مهمة تدريب المقاصة وجاء الحوار كالآتي:



ما الذي دفعك للموافقة على تدريب مصر المقاصة؟

بالطبع انتظرت كثيرا بعد رحيلي عن الوحدة السعودي وبحثت في كل العروض المقدمة لي حتى أختار أفضل عرض منهم ووجدت أن مصر المقاصة سوف يكون المكان الأفضل لي , حيث انه من أكثر الأندية الهادية والمستقرة بالاضافة إلى وجود مجموعة من اللاعبين المتميزين



هل أنت راضٍ عن بدايتك مع مصر للمقاصة حتى الآن؟

حتى أكون صريحًا معك أنا راضٍ بشكل كبير على البداية مع المقاصة حيث إننا إذا تحدثنا بالارقام سنجد أن المقاصة حقق أفضل بداية له في الدوري الممتاز تحت قيادتي مع الوضع في الاعتبار أننا كنا من الممكن أن نكون في مركز أفضل ولكني راضٍ جدًا عن مدى استيعاب اللاعبين لما أريد أن الطبقة.



ماذا ينقصك حتى تجعل المقاصة في أفضل حالاته؟

إذا نظرت لمعظم فرق الدوري سوف تجد أن المدربين مع فرقهم منذ فترة طويلة، أما أنا فلم أكمل أربعة أشهر ولكن هذا ليس مبررًا فأنا أرفض المبررات ولكني واثق في قدرات لاعبي المقاصة على تحقيق أفضل نتائج ممكنة مع الفريق في الفترة القادمة.



هل شعرت بالظلم بعد رفض طلبك بتأجيل لقاء الجونة 24 ساعة مما أثر على فريقك بالسلب وهذا ما ظهر جيدًا في الملعب؟

طبعًا أثر بشكل كبير على الفريق وأدى للخسارة ولكنني لا أبحث عن أعذار خصوصًا أننا عندنا نية كبيرة جدا اننا نساعد مسئولي اتحاد الكرة الحاليين على النجاح وإعداد المركب بأمان خصوصًا أن كلهم أصدقائي لكن للأسف أحيانًا الظروف تكون أقوى من المسئولين.



كيف يستغل ميدو فترة التوقف الحالية؟

لازم نستغل الفترة دية لرفع المستوى البدني والتكتيكي للاعبين حيث إننا وضعنا برنامجًا يحتوي على 5 مباريات ودية.



ما طموحك مع مصر المقاصة؟

بحاول أكسب أكبر عدد ممكن من المباريات ولكن الدوري أصبح صعب وممتع حيث اننا اذا نظرنا للموسم السابق سوف نجد انه كان هناك أكثر من 6 فرق كان من الممكن أن يكونوا بين المركز الثالث والرابع فالفروق واضحة جدًا و لكن دعني أقول لك أن الفريق الذي سيتعامل مع الانكسارات بشكل هادئ وسنحتل المراكز الاولى.



ما الأفضلية التي وجدها أحمد حسام ميدو في المقاصة ولم تجدها في أي فريق آخر؟



دعنى أعطى مجلس الإدارة حقه حيث إن مصر المقاصة يمتلك ميزة ليست موجودة في أي فريق آخر وهي تعامله الاحترافي مع الهزائم والنتائج السلبية فلن تجدهم يطيحون بالمدير الفني في أسرع وقت بل ستجدهم يقومون بتحميسه ورفع روحه المعنوية وتشجيعة بكل شكل ممكن لكي يخرج أفضل ما فية وهذا قليل جدًا في الدوري المصري.



كنت سببًا في إعادة نجوم كبيرة كانوا على وشك الاعتزال مثل مروان محسن وشيكابالا الي مستواهم, هل ميدو سيعيد محمد ابراهيم الى مستواه المعهود؟



عندي حلم كبير أني أرجع محمد ابراهيم لمستواه المعهود, هو ملتزم ومجتهد ولكنه لم يجد ما يجعله يتأقلم مع اللعب الجماعي وهذا ما افعله في الوقت الحالي , بالطبع سيأخذ الكثير من الوقت.



ما رأيك في ميتشو المدير الفني للزمالك وفايلر المدير الفني للأهلي؟

ميتشو لديه خبرات افريقية كبيرة و فايلر معندهوش الخبرات الافريقية الكافية ولكنه وضع بصمته بشكل فاق كل التوقعات.



هل توقعت بعد الهدف الثالث للأهلي في مباراة القمة أن تحدث مأساة 6 /1 مرة أخري؟

بالطبع شعرت ببعض القلق تجاه الفريق ولكن الفريق فاق كل التوقعات وعاد من جديد بل وكان قريبا من التعادل وهذا إن دل على شيء فيدل على أن ميتشو مدرب رائع.



هل ستوافق على تدريب الزمالك مرة اخرى اذا عرض عليك العودة لتدريبه ؟

بالطبع سأرفض تدريب الزمالك حيث إنني متعاقد مع فريق محترم و إدارة محترفة ولن أتركهم لأي سبب من الأسباب حتى لو كان الزمالك في أشد الحاجة إلي، ولكن بعد انتهاء تعاقدي إذا عرض علي الأمر سأفكر في الأمر وأتخذ القرار المناسب فالزمالك بيتي.