جويل ماكين يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

تأهل الويلزي جزيل ماكين إلى الدور نصف النهائي من بطولة مصر الدولية CIB للاسكواش، وذلك بعد تفوقه على الفرنسي بابتيثت ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوط ، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم على الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.



بدأ جزيل ماكين المباراة بتركيز كبير وبشكل قوي، حتى نجح في حسمه لصالحه بنتيجة ١١-٣، وفي الشوط خسر ١٢-١٤، وجاء الشوط الثالث أكثر شراسة حتى تفوق ماكين ١١-٨، وحسم الرابع ١١-٢ لتنهي المباراة التي استمرت ٥٧ دقيقة لصالحها.



وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة مصر الدولية سي اي بي للاسكواش ل ١٨٥ ألف

