Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جويل ماكين يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:26 م
الويلزي جزيل ماكين
الويلزي جزيل ماكين
Advertisements
حسن العمدة
تأهل الويلزي جزيل ماكين إلى الدور نصف النهائي من بطولة مصر الدولية CIB للاسكواش، وذلك بعد تفوقه على الفرنسي بابتيثت ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوط ، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم على الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.

بدأ جزيل ماكين المباراة بتركيز كبير وبشكل قوي، حتى نجح في حسمه لصالحه بنتيجة ١١-٣، وفي الشوط خسر ١٢-١٤، وجاء الشوط الثالث أكثر شراسة حتى تفوق ماكين ١١-٨، وحسم الرابع ١١-٢ لتنهي المباراة التي استمرت ٥٧ دقيقة لصالحها.

وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة مصر الدولية سي اي بي للاسكواش ل ١٨٥ ألف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي فرج يقصي عمر مسعد من بطولة الأهرام الدولية للإسكواش

المصنف الأول عالميا.. علي فرج يتأهل لدور الـ8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

خلال 24 دقيقة فقط.. رنيم الوليلى تتأهل لدور الـ8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

هانيا الحمامي تتأهل للدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش

جويل كينج تتأهل لدور الـ ٨ في بطولة العالم للاسكواش

علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

الأهلي يرفض تعديل لوائح القيد بمسابقة الدوري في الانتقالات الشتوية

بشرى سارة.. صرف علاوة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. والقاهرة 27 درجة

احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

6 عيوب في السيارات الكهربائية لن تخبرك بها الشركات المصنعة

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان