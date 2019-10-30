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سيارات

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:51 م
صدى البلد
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كريم عاطف
بعد إنتظار طويل من عشاق نيسان, هاهي الشركة اليابانية أخيرا تبدأ إختباراتها لبديلة سيارتها الرياضية الشهيرة 370Z بعد 10 سنوات منذ إطلاق الجيل الحالي منها.

الصور التجسسية جائت من ألمانيا, وتحديدًا حلبة نوربرجرنج. حيث تعد هذه المرحلة هي الإبتدائية من عمليات التطوير والتي يختبر فيها مهندسي نيسان المحركات, و أنظمة التبريد مع بعض القطع الميكانيكية الأخرى.

أما عن المعلومات المتوفرة حول الجيل الجديد فيتوقع بأن تسمى بـ 400Z. والتي ستبنى بنفس محركات و قاعدة عجلات إنفينيتي Q60. ويتوقع بأن تحصل السيارة على محرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان, مع إمكانية قدومها بنظام دفع رباعي.

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور
نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور
نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور
نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور
نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور
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