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أخبار البلد

انطلاق دورة جديدة لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين.. غدًا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:04 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
تفعيلا للبروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تعقد غدا الخميس، لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع الوزارة، دورة تدريبية جديدة لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين، وذلك في مقر مركز تدريب هيئة الاستثمار بحي السفارات في مدينة نصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة التدريب والبحوث، إن الدورة تأتي استكمالا لسلسلة البرامج التدريبية فى اطار برنامج محامي المستقبل برعاية النقيب العام سامح عاشور.

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات تنمية المهارات والقدرات القانونية لمحامي الإدارات القانونية بهيئة الاستثمار، وخارجها، والمحامين المتعاملين مع المستثمرين، بالإضافة إلى تنمية مهارات شباب المحامين، وتأهيل جيل جديد من المحامين لأن يكونوا وكلاء مستثمرين، وعلى قدر عال من المسئولية.

وأكد أن ذلك من شأنه تهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم وتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الاقتصادية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، من الاستراتيجية المصرية.
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