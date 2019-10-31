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توك شو

لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر ..فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:22 ص
لحظة تحرك قطار بدون
لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر
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قسم التوك شو
عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» فيديو للحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وهي الواقعة التي تسببت في قلق وفزع الركاب وبعض الأهالي.

وشكل وزير النقل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد البيان العاجل المقدم من النائب محمود بدر.

وضمت اللجنة كلًا من اللواء خالد حمدي مدير الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية والمستشار أحمد عبد الرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية، ووصلت إلى مدينة شبين القناطر في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت في تحقيقاتها حتى السادسة مساء.

وقال النائب محمود بدر إن اللجنة استمعت إلى شهادات العشرات من أبناء المدينة الذين شاهدوا الواقعة وساهموا في إنزال المواطنين من القطار أثناء تحركه بدون سائق والذين كشفوا عن حالة الهلع التي أصابت من كانوا بداخل القطار وكيف ألقى بعضهم بنفسه ولولا العناية الإلهية لوقعت كارثة بسبب وجود قطار الشرق القادم من الناحية المقابلة. 

وأضاف بدر: رغم المحاولات الكبيرة لأعضاء السكة الحديد لطمست الحقيقة تماما واتفاقهم مع موظفي الهيئة على إنكار الواقعة كاملة في التحقيقات إلا أن أعضاء اللجنة المكلفة من الوزير أصروا علي الوصول إلي الحقيقة كاملة وسعوا بكل الطرق للوصول لها ولم يكتفوا فقط بالاستماع لشهادات شهود العيان بل نجحوا في الوصول إلى مجموعة من المواطنين الذين كانوا داخل القطار وتحدثوا معهم عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التعامل معها.

وحصلت اللجنة على فيديوهات من بعض المواطنين توضح الأزمة فور تحرك القطار إضافة إلى فيديو آخر للقطار وهو متوقف بعيدا عن الرصيف في غير الموضع المخصص له، إضافة إلى الحصول على نسخ من فيديوهات أبراج المراقبة التي وضحت حالة الارتباك التي تعرض لها موظف البرج أثناء حدوث الكارثة إضافة إلى بعض الملاحظات الفنية الأخرى.
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