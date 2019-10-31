اختبر قوة نظرك واعثر على الخاتم في الصورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختبارًا تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على الخاتم المختبئ في الصورة.



وتظهر الصورة مجموعة من الحلوى بينما يختفي الخاتم بينها، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليه في أقل من دقيقة.



والغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية الخاتم بسهولة، بسبب لونه المموه مع ألوان الحلوى.



يذكر أن الخاتم كان مختبئ في الجانب الأيمن من أسفل الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.