يارب اشف كل مريض.. ريهام سعيد تدعو لـ مرضى السرطان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأحد أطفال مرضى السلطان.





وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "يا رب اشفي كل مريض.. أخبريني يا صغيرتي كيف لم يخجل السرطان من جمالك ؟ اللهم يامن رفعت السماء بلا عمد.. ارفع السرطان والمرض من كل جسد"





وكانت قد برأت محكمة جنح قسم الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة في قضية إهانة مرضى "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.



