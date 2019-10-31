Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يارب اشف كل مريض.. ريهام سعيد تدعو لـ مرضى السرطان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأحد أطفال مرضى السلطان. 

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "يا رب اشفي كل مريض.. أخبريني يا صغيرتي كيف لم يخجل السرطان من جمالك ؟ اللهم يامن رفعت السماء بلا عمد.. ارفع السرطان والمرض من كل جسد"

وكانت قد برأت محكمة جنح قسم الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة في قضية إهانة مرضى "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. 

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وحضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

لم تتخل عن الأسود.. 5 إطلالات لـ هنا الزاهد منذ وفاة طلعت ذكري

فعلتها مع عبد الله جمعة.. حسين الشحات يكشف كيف خدع النقاز

كارثة صحية.. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الرئة

عرفنا إن هو مفيش غيره.. تعليق ناري من هاني شاكر على غناء محمد رمضان ..فيديو

حدث تاريخي.. حسين الشحات يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب له لضمه

Advertisements

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

سلوك عنيف وخيانة زوجية..ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح