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فن

دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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قسم الفن
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لغلاف مجلة "فوج" العربية التي تصدرها الفنان الكبير سمير غانم لأول مرة.

وعلق رامي إمام على الصورة مؤكدا أنه حصل عليها من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها قائلا "أنا أخدت الصورة دي من على البروفايل بتاع دنيا سمير غانم، من غير ما استأذنها، وحطيتها على البروفايل بتاعي، برضه من غير ما استأذنها، الصورة دي من على بوستر مجلة "ڤوج أرابيا" اللي اتشرفت بوجود صورة للاستاذ سمير غانم على غلافها".

وأضاف رامي إمام قائلا "ومن حلاوة الصورة وجمالها قررت أحطها عندي علشان أتشرف بوجود الاستاذ سمير غانم على البروفايل بتاعي، أستاذ سمير أسطورة الضحك، ربنا يحفظك ويديم عليك نعمة حب الناس وتضحكنا كمان وكمان".

وردت دينا سمير غانم على المخرج رامي إمام "أنت براحتك يا رامي أعمل اللي أنت عايزه".
دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد
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