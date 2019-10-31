بنك المعرفة المصري وإلسيفير يحتفلان بمرور 4 سنوات من النجاح

أقيمت احتفالية بنك المعرفة المصرى بمناسبة مرور 4 سنوات على بدء إطلاق أول بنك للعلم والمعرفة والبحث العلمى فى مصر ،بالشراكة مع "إلسيفير" Elsevier، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول التقنية المعلوماتية في المجالات التخصصية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وفي كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن سعادته بهذه الاحتفالية والتعاون مع شركة "إلسيفير" إحدى أكبر دور النشر في العالم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى يقوم به بنك المعرفة المصري ليس فقط في دعم نظام التعليم الجديد من خلال منصة التعلم ولكن أيضًا في دعم المستخدمين والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والوزارات المختلفة كوزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الإنتاج الحربي، والجهات البحثية بالقوات المسلحة المصرية.



وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى أن مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد العلم عام 2014، وعلى أساسها تمت الاستعانة بشركة Elsevier للمساهمة في تدشين أضخم مشاريع المبادرة وهو بنك المعرفة المصري بالتعاون مع كبرى شركات النشر على مستوى العالم، وتم إطلاق "بنك المعرفة المصري" عام 2016 كأحد أكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي، وكانت إلسيفير شريكًا أساسيًا في هذا النجاح بعد أن أتاحت الكثير من محتوياتها القيمة وحلولها المتقدمة.



وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المبادرة استهدفت إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، والارتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة إهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن بنك المعرفة يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويساهم في توفير بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار فى ارتفاع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الذى يصدره منتدى الاقتصاد العالمي.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن بنك المعرفة المصري يتعاون مع العديد من الجهات ومنها وزارة الصحة حيث ساهم في تدريب أكثر من (350) مدير مستشفى من المستشفيات النموذجية ومستشفيات التأمين الصحي على مهارات القيادة، كما تم التعاون مع الكلية الفنية العسكرية للتدريب الدوري لطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي النشر العلمي للدوريات العلمية الخاصة بالكلية، كما تم تدريب مدربي الأكاديمية المهنية لترقي المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم والفني لتدريب (523) ألف معلم، والمشاركة في تدريب طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، كما تم عقد ورش عمل تعريفية ببنك المعرفة، وهناك بروتوكولات تعاون جاري العمل على توقيعها للاستفادة من بنك المعرفة، مضيفًا أنه حتى أبريل 2019 بلغ عدد المستخدمين الدائمين لبنك المعرفة (1410147)، وبلغ الرقم الإجمالي لتحميل المقالات (139778498).



ومن جهته، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي إن بنك المعرفة المصري يعد نقلة نوعية، ويخدم بشكل كبير التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف المجالات، وساهم فى إدراج 20 جامعة مصرية ضمن التصنيف العالمي، مشيرًا إلى أن حجم الاستفادة من بنك المعرفة أقل بكثير من قدر المعرفة المتاحة عليه، وطالب بمزيد من التوعية ببنك المعرفة وقيمته العظيمة لإثراء البحث العلمي فى مصر.



وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن وزارة الإنتاج الحربي معنية بالصناعات الدفاعية والمدنية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تعتمد على العلم، ومؤمنون أن العلم هو الوسيلة الوحيدة للتقدم، ولدى الوزارة مركز للتميز والأبحاث ومدارس فنية وقطاعات بحوث يجب أن تستفيد من هذه المنظومة المتمثلة فى بنك المعرفة.



كما قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مجال الزراعة من أكثر المجالات التي يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا وتبادل المعلومات، والمعلومات المتاحة على بنك المعرفة.



ومن جهته، أشاد يونجسوك تشي رئيس شركة "إلسيفير" بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا التعليم، قائلًا إن هذا المجال يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها في مجال تطوير التعليم حول العالم، مشيرًا إلى أن "إلسيفير" ساهمت في المشروع عبر تسهيل تحليل البيانات والمعلومات لكل من يعمل في مجال العلوم والطب، وتمكينهم من إدارة أعمالهم وأبحاثهم بكفاءة.



وأوضح يونجسوك تشي رئيس شركة "إلسيفير"، أن بنك المعرفة المصري يحقق أهداف استراتيجية مصر 2030 ومنها الاستثمار فى رأس المال البشرى والذي يعد استثمارًا فى مستقبل مصر، ووصف بنك المعرفة بأنه يسرع من تحقيق التنمية في مصر.



وأضاف يونجسوك تشي، أن شركة "إلسيفير" قدمت حلولًا تحليلية لخدمة احتياجات العلوم والصحة مرتكزة على خبراتها الطويلة في النشر وتحليل البيانات والمعلومات، كما توفر "إلسيفير" الأفضلية التحليلية عن طريق حلول تحليل المعلومات والأدوات الرقمية في مجالات إدارة البحوث الاستراتيجية، والبحث والتطوير، ودعم اتخاذ القرارات العلاجية.



وخلال الاحتفالية، تم عرض فيديو حول فكرة بنك المعرفة المصري، وإنفوجراف حول مجالات التعاون بين بنك المعرفة المصري و"إلسيفير"، كما تم استعراض مبادرات " إلسيفير" لدعم رؤية 2030 عبر بنك المعرفة المصري، وإنفوجراف حول مشروعات بنك المعرفة المصري بالأرقام منذ عام 2016، بالإضافة إلى حلقة نقاشية حول شراكة بنك المعرفة "إلسيفير" فى ضوء رؤية مصر 2030.



وتضمنت الاحتفالية تكريم الباحثين المصريين الذين برهنوا على نجاح "بنك المعرفة المصري" ومنحهم جوائز سكوبوس، بعد أن اعتمدوا عليه في تحقيق نجاحات بمشاريعهم الوطنية كما تم منح جوائز بنك المعرفة المصري ، وجوائز فريق بنك المعرفة المصري للشخصيات التي ساهمت في نجاح المشروع.