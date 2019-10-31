4 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تقام 4 حفلات ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمسارح الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك السبت 2 نوفمبر وتبدأ جميعها فى الثامنة مساء.





فعلى المسرح الكبير يتغنى النجم مدحت صالح بصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبة من اعمال الطرب الشهيرة التى اعتاد تقديمها لجماهيره الى جانب مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة يسبقه فقرة للفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية ويليها فاصل غنائى للمطربين رحاب مطاوع واللبناني سعد رمضان.





وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نادية مصطفى فاصلا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي يسبقه فاصل لكل من نهي حافظ , رضوي سعيد ,احمد ابراهيم ,احمد محسن ومحمد شوقي .





وتمتد فعاليات اليوم الى أوبرا الإسكندرية حيث يقام حفل فى فاصلين الاول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر .. اما الثانى يتغنى خلاله مروان خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بعدد من اعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة الى جانب مجموعة من اغانى الطرب التى اشتهر بتقديمها .





وعلي مسرح أوبرا دمنهور يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلا غنائيا يسبقه فاصل لكل من غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل .



