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أخبار العالم

الهالوين في الكويت.. مخالفات وتجاوزات والمباحث تتدخل لإيقاف حفلات المقاهي والأوكار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:12 م
حفلة هالوين- ارشيفية
حفلة هالوين- ارشيفية
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سعيد العربي
مازالت المعركة بين العادات والتقاليد المجتمعية والتقاليع والثقافات الغربية، تدخل جولات جديدة في كل عام عندما تتزامن مناسبة غربية تتنقل حماها إلى المجتمع الكويتي، وبين العديد من المناسبات والأعياد الغربية، شهدت الكويت على مدار السنوات القليلة الماضية، مظاهر احتفال بعيد " الهالوين" أو كما يسمى «عيد الهلع»، والذي يحتفل به في العالم كل عام بنهاية شهر أكتوبر.

ولم تقتصر هذه الاحتفالات في الكويت فقط، بل أن دول كثيرة نظمت حفلات للجمهور أبرزها في القاهرة وبيروت ودبي ومؤخرًا في الرياض، وهالوين في الكويت في مثل هذا الوقت من العام الماضي، قام رجال إدارة مباحث الآداب بوزارة الداخلية، بإيقاف ثلاث حفلات لـ «الهالوين»، في مقاهي وأوكار في مناطق شرق والسالمية وأبوالحصانية بتهمة إقامة حفلات غير قانونية، وأحالوا أصحابها والقائمين عليها إلى جهات الاختصاص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب جريدة القبس.

ولم تقتصر الاحتفال بالهالوين على مستوى بعض الأفراد والأوكار المجهولة، بل أن في العام الماضي قامت إحدى الفنادق الكبيرة والمشهورة في الكويت بإحياء حفل تنكري بمناسبة «الهالوين»، ما أشعل موجة غضب كبيرة في الكويت عكستها مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت وزارتي الداخلية والإعلام للتصدي لتلك الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي.

وحذرت وزارة الداخلية في الكويت من إقامة حفلات غير قانونية، بينما تحظى تلك الاحتفالات بردود فعل كبيرة بسبب دخول هذه المظاهر الغريبة، وتأثيرها على العادات والتقاليد وهوية المجتمع الكويتي. حفلات خاصة وإذا كانت وزارتي الداخلية والإعلام تقوما بكل جهودها لوقف مظاهر الاحتفالات بـ «الهالويين»، فإن هناك الكثير من الحفلات الخاصة التي تقام وتقتصر على المعارف والأصدقاء، وتزخم مواقع التواصل الاجتماعي بصور المحتفلين بالهالوين في الكويت، وهم يرتدون الأقنعة المرعبة، ومن خلفهم تظهر ديكورات المكان الذي أعد من أجل «عيد الهلع».

تجهيزات الهالوين على الإنستغرام ورصدت العديد من الحسابات التي تنتشر على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، والتي تعلن عن بيع معدات ولوازم «الهالوين» من أقنعة مرعبة، وزينة خاصة بالاحتفال، ومكياج ولوازم رسم الوجوه، والعديد من الأدوات الأخرى، وتلقى تلك الإعلانات تفاعل من بين المتابعين والذين يقومون بالاستفسار عن بعض المعروضات وعن أسعارها، ما يشير إلى وجود إقبال من المتابعين، كما انتشرت بعض محال بيع مستلزمات الحفلات عرض مجموعة من المنتجات الخاصة بـ «عيد الهلع»، مثل العباءات السوداء والأقنعة المرعبة وعبوات دماء صناعية وغيرها.
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