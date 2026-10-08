منال عوض تتابع تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظات بالصعيد

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربعة محافظات بالصعيد هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

حضر الاجتماع شيتوسي نوغوتشي– الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة ، الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج والتمكين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي العلاقات الدولية والتعاون الدولي ، ود. محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة ود.ناهد اسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات ود.شريف ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية بالمشروع والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات ببرنامج تنمية الصعيد وعدد من مسئولي المشروع.

وتضمن الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات المستهدفة بتمويل من الوزارة والبرنامج ومن بينها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان .

كما تابعت د.منال عوض جهود إعداد عدد من الأنشطة والمخرجات الأخرى للمشروع حيث تم الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية والبيئة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية ، وقام أيضاً مشروع الدعم الفني بإنتاج العديد من الأدلة التدريبية بهدف تطوير نظم العمل في الإدارة المحلية منها دليل إدارة الأصول، الصيانة والتشغيل ، سلاسل القيمة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والموارد الذاتية ودراسات الجدوي.

كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية التأهيل والتدريب لقيادات الإدارة المحلية والبرامج التدريبية وورش العمل المقرر تنفيذها لتدريب المحافظات على آليات ومنظومات التطوير الجديدة بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذى " للمنصة الرقمية للتعلم عن بعد" و التي ستطلقها الوزارة خلال الشهر الجارى بمركز سقارة للتدريب لتوفير البرامج التدريبية لجميع العاملين بالمحليات بمختلف الدرجات "أونلاين" لتوفير الوقت والجهد على كوادر قطاعى البيئة والتنمية المحلية فى المحافظات البعيدة وكذا عرض قائمة وأولويات البرامج التدريبية الالكترونية التى سيتم اتاحتها على المنصة بما يحقق أقصى استفادة للعاملين ، بالإضافة إلى آخر المستجدات فيما يخص دعم المشروع لجهود ورؤية الوزارة لتحويل المركز إلى أكاديمية لتدريب العاملين بالمحليات .

وأشادت الدكتورة منال عوض بالإنجازات التي تمت فى المشروع بمختلف مجالاته وأهدافه على أرض الواقع وبصفة خاصة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظات الصعيد ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة ، موجهة بضرورة التنسيق وتذليل أى معوقات مع المحافظات فيما يخص توفير جميع المرافق لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية المستهدفة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات والتجهيزات الخاصة بمنظومة التعلم عن بعد ، لاطلاقها خلال شهر أكتوبر الجاري وتجهيز الحزم والبرامج التدريبية التي تتواكب مع احتياجات المحافظات و العاملين بالإدارة المحلية والبيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعي لأن يكون نظام التعلم الإلكتروني أحد الأدوات الرئيسية لدعم منظومة بناء القدرات والتطوير المؤسسي، من خلال توفير بيئة تدريبية رقمية تتيح تقديم البرامج والمواد التعليمية والتدريبية للعاملين بصورة أكثر مرونة واستدامة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوزيع الكوادر على المستويات المركزية والمحلية.

وبناءً على التوجيهات السابقة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من الهياكل التنظيمية، أشار مدير المشروع إلى أنه تم الانتهاء من كافة الهياكل حيث تم اعتماد هيكل الوزارة وهيكل الوحدات القروية وجاري مراجعة واعتماد الهيكل الخاص بالمحافظة والمركز ، كما تم عقد عدد من ورش العمل علي المستوي المركزي والمحلي بتمثيل مختلف الجهات والإدارات لعرض ومناقشة الهياكل المقترحة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية للوزارة، من خلال تعظيم الاستفادة منها، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق تحسين ملموس في جودة الحياة.

ومن جانبها أشارت شيتوسي نوغوتشي– الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة إلي أن البرنامج يعمل بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيادة معالي الدكتورة منال عوض، على تعزيز الإدارة المحلية في مصر، مشيرة إلى أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوزارة، تم تقديم الدعم لأربع محافظات في صعيد مصر لإعداد خططها الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2040، وحشد نحو 466 مليون جنيه مصري من خلال نموذج للتمويل المختلط لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتدريب أكثر من خمسة آلاف من العاملين بالإدارة المحلية. وسيستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزماً بتعزيز التنمية المحلية المتكاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030».

واختتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدفع تنفيذ محاور ومشروعات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات ومستهدفات المشروع .