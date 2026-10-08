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لخريجي جامعة عين شمس.. رابط وخطوات التسجيل المجاني في أسبوع التوظيف ASU Career Week 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لخريجي جامعة عين شمس.. رابط وخطوات التسجيل المجاني في أسبوع التوظيف ASU Career Week 2026

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

يواصل مركز التوظيف بجامعة عين شمس استعداداته لتنظيم فعاليات  ASU Career Week 2026، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. وذلك  تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وا.د نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة و برئاسة ا.د علا سامي مدير مركز التوظيف بالجامعة.

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم خريجيها وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم ومهاراتهم.

وتتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم أيام للتوظيف المفتوح (Open Recruitment Days)، تتيح لخريجي جامعة عين شمس فرصة التواصل المباشر مع ممثلي ومسؤولي التوظيف بعدد من كبرى الشركات والمؤسسات، وإجراء مقابلات العمل مباشرة، بما يختصر الوقت والجهد ويمنح الخريج فرصة حقيقية لعرض خبراته ومهاراته أمام جهات التوظيف.

فرص الوصول إلى الوظيفة المناسبة 

ويتميز نظام Open Recruitment Days بإتاحة الفرصة أمام الخريج لإجراء أكثر من مقابلة عمل خلال اليوم الواحد، وفقًا للوظائف والفرص المتاحة لدى الشركات المشاركة، بما يعزز فرص الوصول إلى الوظيفة المناسبة ويفتح آفاقًا أوسع أمام الخريجين لبناء مسارهم المهني.

وتمثل فعاليات الأسبوع خطوة عملية للانتقال من مرحلة البحث عن فرصة عمل إلى التفاعل المباشر مع سوق العمل، من خلال لقاءات مهنية تجمع الخريجين بمسؤولي التوظيف وتتيح لهم التعرف على احتياجات الشركات ومتطلبات الوظائف المختلفة.

وتُقام فعاليات  الأسبوع بمشاركة مجانية لخريجي جامعة عين شمس،  مع تحديد أعداد المشاركين وفقًا للطاقة الاستيعابية، وتكون الأولوية للمسجلين مسبقًا.

الرابط المخصص للمشاركة:

https://forms.gle/Q8Fxa26gxTs5SH8g9

ASU Career Week 2026.. خطوة أقرب نحو فرصتك المهنية القادمة.

جامعة عين شمس سوق العمل مركز التوظيف بجامعة عين شمس

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