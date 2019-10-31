8 لاعبين يمثلون مصر في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عاما

يخوض 8 لاعبين من المنتخب المصري للمصارعة بطولة العالم تحت 23 عاما المقامة في الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 سبتمبر في بودابست بالمجر.



ويمثل مصر في المصارعة الرومانية ثلاثة لاعبين هم: محمد إبراهيم السيد "كيشو" (67 كجم)، وحسن حسن أحمد (72 كجم)، ومحمد إيهاب خليل (77 كجم).



ويخوض منافسات المصارعة الحرة أربعة لاعبين هم: عمرو رضا (70 كجم)، وسامي حمدي أمين (74 كجم)، ومصطفي محمود محمد السيد (على نفقته الخاصة، 79 كجم)، وخالد عمر زكي (125 كجم). بالإضافة إلى اللاعبة إيما عصام جوده (59 كجم) في المصارعة النسائية.



ويقود الفريق فنيًا المدربون: محمد أحمد إبراهيم (مصارعة رومانية)، وصالح عمارة (مصارعة حرة)، وممدوح فرج (مصارعة نسائية) ويرأس البعثة إبراهيم عادل.



يذكر أن مصر حققت ذهبية تاريخية في النسخة الماضية من البطولة عن طريق المصارع محمد إبراهيم "كيشو" الذي يهدف لإعادة إنجازه مرة أخرى لتأكيد تفوقه العالمي. وسيخوض كيشو منافسات وزن 76 كجم السبت.