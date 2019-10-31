سيدة مسها 100 من الجن.. اعرف تعليق خالد الجندى على الواقعة.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن دخول الجن داخل جسم الإنسان حديث يقوله البعض بدون دليل، وكلام فارغ، معقبًا ساخرًا: "جسم الإنسان مش ميكروباص الجن هيدخل فيه".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك شخص مما يدعوا العلاج بالقرآن الكريم، أبلغه أن هناك سيدة كان راكبها 100 جني، وتمكن من إخراجهم منها، معقبًا: "أنا مش هممني أنها لبسها جن، ولا أنه نجح يخرجهم منها، ما أهمني هو كيف تمكن عدد الجن لبسها".



وشددالجندى، على أن من يفهم أن هناك علاقة ظرفية بين الإنسان والجن الذي يلبسه لديه خلل في اللغة.