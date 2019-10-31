Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سيدة مسها 100 من الجن.. اعرف تعليق خالد الجندى على الواقعة.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:06 م
خالد الجندي: احنا
خالد الجندي: احنا مش ميكروباص عشان الجن يدخل جسمنا
Advertisements
محمد شحتة
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن دخول الجن داخل جسم الإنسان حديث يقوله البعض بدون دليل، وكلام فارغ، معقبًا ساخرًا: "جسم الإنسان مش ميكروباص الجن هيدخل فيه".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك شخص مما يدعوا العلاج بالقرآن الكريم، أبلغه أن هناك سيدة كان راكبها 100 جني، وتمكن من إخراجهم منها، معقبًا: "أنا مش هممني أنها لبسها جن، ولا أنه نجح يخرجهم منها، ما أهمني هو كيف تمكن عدد الجن لبسها".

وشددالجندى، على أن من يفهم أن هناك علاقة ظرفية بين الإنسان والجن الذي يلبسه لديه خلل في اللغة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندى: كل شخص حوله كتيبة من الملائكة لحمايته بأمر الله.. فيديو

خالد الجندى: هذا الأمر كان يحدث للنبي عند سماعه الشائعات .. فيديو

خالد الجندى: ليس لدينا رجال دين فى الإسلام.. فيديو

ترشيحاتنا

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

بركاتك يا بدري.. مصر تقترب من أول 3 نقاط فى تصفيات أمم إفريقيا 2021

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

قام بتصويرهما وهتك عرضهما.. فلاح يعتدى جنسيا على طفلين ويعترف: عملت كده فى ساعة شيطان

بعد التنمر عليه والسخرية منه.. هؤلاء يقفون وراء الهجوم على أحمد فلوكس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية