كيفية التعامل مع صفارة التيل في فصل الشتاء

يعاني الكثير من سائقي السيارات من صدور أصوات صفير مع الفرامل، والتي ترتفع بشكل أوضح وأكثر كثافة خلال فصل الشتاء، وهو ما يثير قلق الكثيرين.



في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي مجموعة من الطرق تمكنك من التعامل مع تيل الفرامل خلال فصل الشتاء.



-السبب الأكبر هو تآكل التيل بشكل طبيعي، ما يلزم بتغيره الفوري لتفادي تلف "الطنابير".



-قد يكون تلف في "الطنابير" ذاتها، ما يلزم بالإسراع في الفحص الفني لخرط تلك "الطنبورة" مرة أخرى قبل تلفها بشكل كامل.



-هناك أسباب أخرى قد تؤدي لظهور صوت الصفير العالي، مثل تراكب الأتربة والرطوبة في فصل الشتاء.



يتوجب على السائق التوجه لفك تيل الفرامل وتنظيفة من كافة الأتربة العالقة على سطحه.