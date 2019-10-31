Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيفية التعامل مع صفارة التيل في فصل الشتاء

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:38 م
كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع صفارة التيل في فصل الشتاء
Advertisements
خالد محيي الدين
يعاني الكثير من سائقي السيارات من صدور أصوات صفير مع الفرامل، والتي ترتفع بشكل أوضح وأكثر كثافة خلال فصل الشتاء، وهو ما يثير قلق الكثيرين.

في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي مجموعة من الطرق تمكنك من التعامل مع تيل الفرامل خلال فصل الشتاء.

-السبب الأكبر هو تآكل التيل بشكل طبيعي، ما يلزم بتغيره الفوري لتفادي تلف "الطنابير".

-قد يكون تلف في "الطنابير" ذاتها، ما يلزم بالإسراع في الفحص الفني لخرط تلك "الطنبورة" مرة أخرى قبل تلفها بشكل كامل.

-هناك أسباب أخرى قد تؤدي لظهور صوت الصفير العالي، مثل تراكب الأتربة والرطوبة في فصل الشتاء.

يتوجب على السائق التوجه لفك تيل الفرامل وتنظيفة من كافة الأتربة العالقة على سطحه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صعوبة استخدام الفرامل وإيقاف السيارة .. تعرف على السبب

23 نصيحة مرورية للحفاظ على سيارتك

في غاية الخطورة.. احذر عند سماع 4 صفارات بسيارتك

الإضاءة المناسبة للقيادة فى الأمطار..احذر النور العالي

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ من ميتشو لـ فرجاني ساسي | تفاصيل

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بعد مد فترة تظلمات التموين لـ 30 نوفمبر.. برلمانية تطالب بعدم إرجاع هذه الأسرة

ماس كهربائي.. رامى رضوان يكشف نجاته من كارثة محققة | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

مراهقة تلقي بنفسها في نهر متجمد بسبب ألبوم غنائي.. والنتيجة مأساة