بالأسود.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام فى الهالوين

شاركت كنزي عمرو دياب، ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة باللون الأسود.وظهرت كنزي، بملابس جلد سوداء، جاكيت مجسم، مفتوح من منطقة الصدر وبسوستة من الأمام ومعتمدة فى إطلالتها على المكياج باللون الأسود للعيون الذى يبرزها بشكل كبير، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.وتركت كنزي، شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي.وعلقت كنزي على الصورة.. هابي هالوين.واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.وطرح الهضبة من ألبومه الأخير :"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.