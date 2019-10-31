علي فرج يهزم بول كول ويواجه عبد الجواد في نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش

تأهل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا إلى المباراة النهائية من بطولة CIB مصر الدولية للاسكواش، بعد تفوقه على بول كول بثلاثة دون رد في الدور نصف النهائي .



بدأ علي فرج المباراة بكل قوة وتفوق على بول كول في الشوط الأول بنتيجة 11-7، وفاز بنتيجة 11-6 و 11-6 في الشوط الثاني والثالث للتأهل إلى الدور النهائي.



وبهذه النتيجة يتأهل علي فرج للمباراه النهائية لبواجه مواطنه كريم عبد الجواد في نهائي مصري تحت سفح الأهرامات



وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة مصر الدولية رجال للاسكواش ١٨٥ ألف دولار