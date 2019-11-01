مؤشر البورصة يرتفع 2.4% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14558 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.4%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.5% مسجلا 539.5 نقطة.



وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.7% مغلقا الفترة عند مستوى 2125 نقطة. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17530 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1436 نقطة.