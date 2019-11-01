Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 2.4% الأسبوع الماضي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14558 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.4%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.5% مسجلا 539.5 نقطة.

وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.7% مغلقا الفترة عند مستوى 2125 نقطة. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17530 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1436 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشر البورصة الرئيسي يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بنهاية الأسبوع الماضى

مؤشر البورصة يرتفع 1.19% الأسبوع الماضي

البورصة في أسبوع.. المؤشر الرئيسي EGX30 يرتفع 1.19%.. 10 مليارات جنيه إجمالي التداولات.. 62% استحواذ المصريين.. 3.7 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب

المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 3% الأسبوع الماضي

البورصة ترتفع 2.6% الأسبوع الماضي

متفوقا على الجميع.. مؤشر الأسهم المتوسطة يربح 4.5% الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

محمد يوسف: أيامي مع كارتيرون أفضل .. وفكرت في الرحيل عن الأهلي مع لاسارتي .. لهذا السبب .. فيديو

شاهد.. يوسف البلايلي يرفض مصافحة جروس أثناء خروجه من ديربي جدة

أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد

بعد سفره لأمريكا للعلاج .. مؤمن زكريا يتصدر تويتر ومغردون: هترجع أحسن من الأول يا حراق

ميرسي يا بيبي.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها من جديد

ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء