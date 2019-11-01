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رياضة

تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للصلح مع القلعة الحمراء بعد الخلافات التى نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

أكد القيعى خلال تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى أنه يجب تثمين مبادرة الصلح، موضحا أنه مع كل خطوات الصلح والسلم عندما تأتي من المحبين.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والمستشار تركي آل الشيخ، أغلقا صفحة الخلافات التي اشتعلت بينهما على مدار الأشهر الماضية، بعد المبادرات التي تقدم بها آل الشيخ للمجلس الأحمر وإعلانه رغبته في الصلح، ما قابله الخطيب بشكر رسمي واستقباله وفد تركي في منزله للاطمئنان عليه بعد معاناته من آلام في الظهر، وتوجيه رئيس الأحمر الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية في بيان رسمي.
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