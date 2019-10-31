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فن

صورة طبق الأصل.. شاهد ياسمين الخطيب مع والدتها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:59 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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سعيد فراج
نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة: "صحيت من النوم لقيت الشمس طالعة .. احبك يا امي"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها.

ظهرت ياسمين الخطيب في الصورة مع والدتها بالصورة، ولاحظ متابعوها الشبه الكبير الذي يجمع بينهما، وكأن الابنة صورة طبق الأصل من الأم.
صورة طبق الأصل.. شاهد ياسمين الخطيب مع والدتها
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