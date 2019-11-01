Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
إنجى المقدم
إنجى المقدم
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة إنجى المقدم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.

ظهرت إنجى فى الصورة بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أخضر غامق تميز بالريش الفوشيا، و نسقت معه بنطلون جينز ممزق، فيما انتعلت بوت ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت حقيبة كروس متوسطة الحجم.

وأكملت إطلالتها بقبعة بيج، فيما بدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل وأكتفت ببعض اللمسات البسيطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. إنجي المقدم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة

إنجى المقدم في المصيف: أكره ذلك جدا

بفستان مفتوح.. شاهد إنجى المقدم بإطلالة أنيقة من مهرجان الفضائيات العربية

انجى المقدم توجه رسالة لـ أمير كرارة فى عيد ميلاده ..شاهد

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

ترشيحاتنا

فستان قصير جدا.. جميلة عوض تشعل انستجرام بأحدث جلسة تصوير

تعليق غامض من تركي ال الشيخ على موسم الرياض

مين يكسب .. كهربا رايح جاي بين الأهلي والزمالك

درة ترتدي أغلى فساتين في العالم.. بهذه الطريقة

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا

أكبر مطاردة في التاريخ.. التفاصيل الكاملة لـ تصويت مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء