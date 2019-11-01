بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

شاركت الفنانة إنجى المقدم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.



ظهرت إنجى فى الصورة بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أخضر غامق تميز بالريش الفوشيا، و نسقت معه بنطلون جينز ممزق، فيما انتعلت بوت ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت حقيبة كروس متوسطة الحجم.



وأكملت إطلالتها بقبعة بيج، فيما بدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل وأكتفت ببعض اللمسات البسيطة.



