ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

تمكنت قوات الأمن بقنا، من تصفية 4 أفراد من عائلة "آل صديق" بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، بعد استهدافهم لقوة أمنية نتج عنها استشهاد رئيس مباحث قوص وإصابة 3 آخرين من أفراد الشرطة.



وأكد مصدر أمنى بأنه تم التحفظ على المتهم أبوالحسن صديق والمستهدف الرئيس فى الحملة الأمنية، كما أنه جارى ضبط بقية المتهمين والمعروف عنهم العمل فى تجارة المخدرات و قطع الطرق على المواطنين، وبعد صدور أحكام قضائية بضبطهم وإحضارهم.



كما تم دعم الحملة الأمنية بقوات إضافية من الأمن المركزى، لملاحقة بقية المجرمين المتهمين بالمشاركة فى مهاجمة قوات الأمن.



وكان الشهيد الراحل باسم فكرى أحمد طه- 35 عاما، قد استشهد بطلق نارى فى الصدر، وأصيب كل من يمنى جمال حسن 45 عام" أمين شرطة"، بطلق نارى فى الكتف الأيسر، وأشرف عباس أحمد 42 عاما "أمين شرطة" بكدمات وسحجات متفرقة، خلال مشاركتهم فى حملة أمنية لضبط مسجل خطر بقرية البراهمة.