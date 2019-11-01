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رياضة

محمد يوسف: أيامي مع كارتيرون أفضل .. وفكرت في الرحيل عن الأهلي مع لاسارتي .. لهذا السبب .. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:34 ص
لاسارتي مجرب النادي
لاسارتي مجرب النادي الأهلي السابق
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محمد رشاد
كشف محمد يوسف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن سبب استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون لـ أحمد الشيخ من قائمة القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير : "كارتيرون لم يقم بقيد أحمد الشيخ في قائمة إفريقيا بسبب عدم اقتناعه به ، علي معلول وليد سليمان وعاشور وأحمد فتحي وسعد سمير و أزارو هذه المجموعة كانت أساسية مع كارتيرون".

وأضاف: "من الصعب أن أرفض أي طلب لمحمود الخطيب أو لصالح النادي، والجميع في الأهلي يعمل من أجل مصلحة الكيان ،أيامي مع كارتيرون أفضل من لاسارتي".

وأوضح: "الأمور التي اتفقنا عليها على الطاولة لم تنفذ، ولاسارتي كان يعتمد على مساعديه الأجانب بشكل كبير، حبي في النادي دفعني أن أقبل وأتحمل ، فكرت بيني وبين نفسي أن أرحل بسبب عدم وجود مساحة تناسب إمكانيتي ولكن فضلت مصلحة الأهلي وضغط المباريات ولتعويض فارق النقاط، ولم أكن أريد أن أفتح مشاكل في وقت كان يجب أن يكون هناك استقرار في الفريق".

وواصل: "كارتيرون على اتصال بي باستمرار وعلى علاقة قوية به، وعلى تواصل مع لاسارتي أيضًا ، كان متأثر برحيله أكثر من كارتيرون، الفرنسيين ردود أفعالهم تكون فيها هدوء وشياكة وهو كان هادئا جدا".
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