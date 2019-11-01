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بين الناس

إيطاليا .. سريان قرار حظر ارتداء النقاب في ميلانو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت محكمة إيطالية، أمس الخميس، تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك تطبيقًا للقرار الذي اتخذه القضاء في 2016.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، فإن المحكمة اعتبرت أن الحظر المفروض على دخول المنتقبات يعد مقبولا فى ضوء الحاجة إلى تحديد هوية من يتواجدون فى الأماكن العامة التي يتواجد بها عدد كبير من الأشخاص يوميا لاستخدام الخدمات العامة.

ويعد الإسلام، الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية، وفق أحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أشارت إلى أن مليونا و700 ألف مسلم يعيشون في البلاد، منهم 121.106 نسمة في مقاطعة لومبارديا وعاصمتها ميلانو.
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