عتاب المحب.. عدلي القيعي يكشف سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن كواليس زيارة مندوب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لـ منزل محمود الخطيب رئيس النادي للاطمئنان على صحته.





وأكد القيعي في تصريحات لقناة "الأهلي" أنه كان في زيارة لـ الخطيب وقتها من أجل الاطمئنان على صحته حيث أخبره بزيارة المندوب مشددا أن الخطيب قام باستقباله بحفاوة وترحاب.





وأضاف أن الخطيب كان سعيد بتلك الزيارة مشددا أن من الطبيعي أن تثمن تلك الخطوة الجيدة من قبل تركي آل الشيخ خاصة وأن الخلافات زالت.





وتابع عدلي القيعي أن العلاقات بين الأحبة لابد أن تكون بهذا الشكل مشددا أنه يجب التفرقة بين المواقف حيث أن موقف المحب يختلف عن أي موقف آخر.