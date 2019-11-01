Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تنظيم الاتصالات: 12 مليون جنيه غرامة بحق شركة WE .. تفاصيل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
شركة we
شركة we
Advertisements
أ ش أ
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبة مالية على شركة "WE" قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وذكر الجهاز في بيان أمس الخميس أن ذلك يأتي في إطار استمرار الحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ونظرا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة "we" للمحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق أمس الأول الأربعاء، وحيث إن ما سبق يعتبر أعطالا جسيمة ومخالفا للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة we للمحمول.

وأضاف الجهاز القومي أنه قام بمتابعة المشكلة مع شركة "we"، التي قامت بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر الجهاز القومي بتوقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه مصري.

وأشار الجهاز إلى أنه راعى عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد كشفت أمس عن حدوث انقطاع مفاجئ في خدمات المحمول لأسباب فنية.

وأكدت الشركة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تمت استعادة الخدمات بشكل جزئي وجاري العمل حاليا على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

ونوهت الشركة عن تعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة، كما تعهدت بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر التفاصيل الكاملة للتقرير الأول لمركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات في مصر

تعويض العملاء .. عطل مفاجئ فى شبكة المصرية للاتصالات WE .. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول مباراة مصارعة نسائية "محتشمة" في السعودية.. فيديو

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

فيديو .. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ينضم للمتظاهرين

ليفربول يقدم عرضا لإنهاء أزمة تضارب مواعيد بطولتي كأس العالم والاتحاد

الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية

إعصار مداري من الدرجة الأولى على أبواب السعودية

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا