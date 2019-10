تنظيم الاتصالات: 12 مليون جنيه غرامة بحق شركة WE .. تفاصيل

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبة مالية على شركة "WE" قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.



وذكر الجهاز في بيان أمس الخميس أن ذلك يأتي في إطار استمرار الحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ونظرا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة "we" للمحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق أمس الأول الأربعاء، وحيث إن ما سبق يعتبر أعطالا جسيمة ومخالفا للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة we للمحمول.



وأضاف الجهاز القومي أنه قام بمتابعة المشكلة مع شركة "we"، التي قامت بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر الجهاز القومي بتوقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه مصري.



وأشار الجهاز إلى أنه راعى عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد كشفت أمس عن حدوث انقطاع مفاجئ في خدمات المحمول لأسباب فنية.



وأكدت الشركة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تمت استعادة الخدمات بشكل جزئي وجاري العمل حاليا على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.



ونوهت الشركة عن تعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة، كما تعهدت بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل.