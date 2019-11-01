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رياضة

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:11 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت عن موقف النادي الأهلي بشأن امكانية رحيل أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة عقب تقدم نادي بيراميدز بعرض لضمه.

وأكدت قناة تايم سبورت أن الأهلي رفض تماما فكرة رحيل أحمد فتحي خلال الفترة المقبل في ظل حاجة الفريق لجهوده.

وأضافت القناة أن بيراميدز تقدم بعرض لضم أحمد فتحي خاصة وانه مازال امامه 6 شهور فقط في عقده مع القلعة الحمراء.

وتابعت القناة أن اللاعب سبق أن صرح أنه من الصعب أن يرحل عن الفريق خاصة في ظل عدم موافقة مجلس الإدارة على ذلك.

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