حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

كشفت قناة " ام بي سي مصر " حقيقة ما يتردد بشأن تسبب وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في اصابة محمد محمود نجم الفريق بـ الرباط الصليبي للمرة الثانية.



وأكدت القناة أنه تم التواصل مع وليد سليمان الذي نفى بدوره صحة ما يتردد حول تسببه في اصابة محمد محمود عقب تداخل عنيف بينهما مشددا أن على الجميع سؤال محمد محمود في هذا الشأن، مشيرة إلى أن وليد سليمان أبدى اندهاشه من تردد مثل تلك الأنباء.



وتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي في ركبته ، وذلك للمرة الثانية هذا العام ، وأجرى الجراحة بنجاح في ألمانيا.