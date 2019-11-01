مدرب الهلال السعودي يكشف سر التعادل أمام الفتح

كشف الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم عن سر التعادل أمام الفتح حيث أكد أن قلة التركيز الذهني لدى اللاعبين ووقوعهم في الأخطاء الكبير هما أهم الأسباب.



وأوضح رازفان في تصريحات عقب المباراة أن فريقه لا يزال يتلقى الأهداف بعد الدقيقة 70، وهو ما يعني تأثير العامل الذهني على اللاعبين.



وأضاف: "نحتاج إلى معالجة الأخطاء المتكررة، ومساعدة اللاعبين في التركيز الذهني، ضغط المباريات المتواصل له تأثير كبير على أداء الفريق".