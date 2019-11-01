فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

في مشهد يحبس الأنفاس قام أب وأم معدومي الرحمة بتعذيب ابنتهما بشكل مروع وبطريقة غير إنسانية حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل وزوجته وقد أمسكا بابنتهما الصغيرة وقلباها رأسًا على عقب من فوق سطح منزلهما في الأردن.



ألقت السلطات الأمنية الأردنية القبض على رجل أردني قام بتعذيب ابنته بطريقة بشعة بمساعدة زوجته السورية حيث ظهرت المرأة وهي تلقي بالفتاة من فوق شرفة سطح المنزل ممسكة بطرف قدمها ويفعل الزوج نفس الشئ بالفتاة مع ضربها ضربًا مبرحًا.



وقد أثار مقطع الفيديو سخطًا كبيرًا على مواقع التواصل وغضب بين المستخدمين الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراء حازم ضد الأبوين، وقد صرح عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني بأن الطفلة في حالة جيدة.



وأكد أن الزوج أردني الجنسية وزوجته تحمل الجنسية السورية، مع تحويل القضية إلى إدارة أحوال الأسرة بحسب الغد لمتابعة التحقيق فيها.

