مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن قضية شهيد الشهامة وشهيد التذكرة.. فيديو

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تطوعه للدفاع عن أسرة محمود البنا "شهيد الشهامة" و اسرة محمد عيد شهيد التذكرة.



وطالب منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث محامي أسرة محمود البنا بإرسال ملف القضية لة للحضور معة كمتطوع للدفاع عن حق أسرة محمود البنا كمدعى بالحق المدني.



كما هاجم رئيس نادي الزمالك كمسري قطار 934 الذي اجبر شابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهم ثمن التذكرة ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة الآخر بجروح بالغة، مبينا ان الهيئة توفر للعاملين بالسكة الحديد تذاكر مجانية لأقاربهم وكان من الممكن ان يعتبرهم من ضمن أقاربهم.



وأكد مرتضي منصور تطوعه كمدعي بالحق المدني للدفاع عن شهيد التذكرة موجها الشكر ل وزير النقل عن موقفة مع اسرة محمد عيد شهيد التذكرة واعلانه بتكفل وزارة النقل بأتعاب المحامي.



