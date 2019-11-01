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رياضة

أول تعليق من الأهلي علي معسكر الإمارات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات مُفيد جدا وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة التي يستعد فيها للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مُبشّرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه.

وقال عبد الحفيظ إن اللاعبين في حالة تركيز كامل منذ الوصول للإمارات أمس وهناك رغبة وإصرار من جميع اللاعبين لتنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدوري، مؤكدا أن الجهاز الفني حدد برنامج فترة الإعداد خلال توقف الدوري على أكثر من مرحلة، بدأت الأولى بالقاهرة من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ثم معسكر الإمارات الذي يمثل المرحلة الثانية، وبعد ذلك يعود الفريق لاستئناف تدريباته بالتتش.

وكان الأهلي قد وصل مدينة دبي بالإمارات عصر أمس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعدادًا للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة.

وخاض الفريق أول مران له بالإمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.
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